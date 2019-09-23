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Akıncı'nın yanıtı Rum basınında

Akıncı'nın yanıtı Rum basınında
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra’da yapmış olduğu açıklamalarına verdiği yanıt Rum basınında da yer aldı.
Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını “Akıncı’dan Anastasiadis’e, BM Parametresi Olan Siyasi Eşitlikle İlgili Cevaplı Telgraf - (Bunları) BM Genel Sekreter’e Anlatsın” başlığıyla verdi.
Alithia gazetesi “Akıncı’nın, Anastasiadis’in Açıklamasına İlişkin Yorumu, Ne Kabul Etmediğini Genel Sekreter’e Anlatsın”, başlığını kullanırken; Fileleftheros gazetesi “Akıncı: Anastasiadis Ne Kabul Etmediğini Bize Söylesin - Kıbrıs Türk Lider Facebook Üzerinden Anastasiadis’e Yanıt Verdi” , Haravgi gazetesi ise “Akıncı: Siyasi Eşitlik ve Etkin Katılım BM Parametresi” başlıklarını attı.

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