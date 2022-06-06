AKPM raportörü KKTC ve kapalı bölge Maraş’ı da ziyaret edecek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) kapalı bölge Maraş raportörü İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun dün Güney Kıbrıs’a gittiği, 8 Haziran tarihine kadar temaslar gerçekleştirecek olan Fassino’nun KKTC’de de temaslarda bulunacağı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, AKPM’nin “Maraş’ın Yasal Sahiplerine İadesi Çağrısı” konusundan sorumlu raportörü İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun dün Güney Kıbrıs’a giderek temaslarına başladığını, AKPM’den yapılan açıklamada, Fassino’nun KKTC’yi de ziyaret ederek kapalı bölge Maraş’a da gideceğini yazdılar.

Haberde, Fassino’ya AKPM Sekreteri Pavel Chevchenko’nun eşlik edeceği belirtilirken, Fassino’nun KKTC ziyaretinin kesin tarihi ve içeriğine ise haberde yer verilmedi.