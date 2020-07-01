Alman Büyükelçiden Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama

Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulundu.

Haravgi gazetesine göre Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ülkesinin; Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılması amacıyla, tüm tarafların talep etmesi durumunda yardımcı olabileceğini ifade etti.

Berlin’de, geçtiğimiz yıl misafir edilen BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs’taki liderler arasındaki gayri resmi görüşmesine benzer bir görüşme olması durumunda, Almanya’nın buna yanıtının çok olumlu olacağını dile getiren Kremp, Almanya’nın 1 Temmuz itibarıyla AB dönem başkanlığını üstlenmiş olması nedeniyle de ülkesinin öncelikli konularından da bahsetti.

İleri sürülen “Türkiye’nin yasa dışı sondaj çalışmalarıyla” ilgili Almanya’nın pozisyonunun ne olduğu sorusuna Büyükelçi, “Almanya olarak her zaman net olarak Kıbrıs’ı destekliyor ve dayanışmamızı gösteriyoruz” diyerek yanıt verdi. Dışişleri Konseyi ve Avrupa Konseyinin ilgili Anlaşmalarıyla üye devletlerin oy birliğiyle Kıbrıs’a dayanışma ifade ettiklerini ve Türkiye’ye “Kıbrıs’ın egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı göstermesi, yasa dışı eylemlerine son vermesi ve itidali davranması” çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Üye devletlerin ayrıca barışçıl bir yolla çözüm bulunması, bir masa etrafında müzakere için uygun ortamın oluşmasını istediklerini kaydeden Kremp, “Avrupa Birliği de önlemlerini aldı” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle alakalı Almanya’nın tutumunun sorulması üzerine Kremp, Almanya olarak Güney Kıbrıs’ı her zaman için net olarak desteklediklerini ve bu dayanışmayı gösterdiklerini söyledi.

Üye ülkelerin, Güney Kıbrıs’a dayanışma gösterdiği ve Türkiye’den de Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı duymasını istediği Avrupa Dışişleri Konseyi ve Avrupa Konseyi’nin ilgili sonuç bildirgelerine atıfta bulunan Kremp, AB’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yaptırımların yeterli olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine, tüm durumların üye devletler arasında tartışıldığını ve önerilen belirli tedbirlerin etkinliğiyle ilgili farklı görüşlerin bulunduğunu söyledi.

Kremp “ortak zeminin nerede bulunabileceğini bekleyip görmeliyiz” ifadesini de kullandı.