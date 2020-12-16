Alman Meclisi'nden Maraş ile ilgili bilir kişi raporu

Alman Federal Meclisi “Bunderstag” Bilim Dairesi’nin, Sol milletvekili Sevim Dağdelen’in talebi ile hazırladığı 23 sayfalık bilgi notunda, kapalı Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıs Türk tarafınca açılmasının “uluslararası hukuka aykırı olduğu” iddiasına yer verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Sevim Dağdelen, Alman hükümetine, “Türkiye’ye silah ambargosu uygulama ve mali yardıma -Avrupa Birliği düzeyinde de- son verme” çağrısı da yaptı.

BM kararlarının tek başlarına, uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı bulunmadığına, “bağlayıcı olmayan tavsiyeler oldukları ve müdahil devlete çağrı ve telkinler içerdiği” kaydedilen Bugestag raporunda, BM kararlarının hukuken göz ardı edilemeyeceği, büyük ölçüde uluslararası toplumun (siyasi) inançlarını yansıttığı kaydedildi.