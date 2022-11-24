Almanya'dan Anastasiadis'in önerisine olumlu yaklaşım

lmanya’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununda, Avrupa Birliği’nin inisiyatif üstlenmesine ilişkin önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Almanya temaslarına geniş yer verdiler.

Haberi “Yeni İnisiyatif Konusunda Almanya Olumlu” başlığıyla aktaran gazete, Anastasiadis’in, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştüğünü yazdı.

Berlin’in, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda Avrupa Birliği’nin inisiyatif üstlenmesi önerisi karşısında olumlu düşündüğünü yazan gazete, Scholz’un Anastasiadis’in istediği inisiyatifin üstlenilmesi konusunda olumlu olduğunu da belirtti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunun yanı sıra enerji ve mülteci konularının da ele alındığını yazan gazete, enerji konusunda agrovoltaik, hidrojen, elektromobilite gibi çeşitli konularda iş birliğinin geliştirilmesinden de söz edildiğini belirtti.

Gazete mülteci konusunda ise Lefkoşa’nın ortaya koyduğu sorunun büyüklüğüne ilişkin noktaların yanı sıra ve Avrupa’nın bu konunun göğüslenmesi için kolektif şekilde çalışması gerekliliğine, Almanya’nın anlayış gösterdiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundan söz ederek, Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi için sadece Birleşmiş Milletler’i değil AB’yi de harekete geçirdiklerini ifade etti.

Almanya’daki temaslarına da değinen Anastasiadis, BM kararları, Avrupa müktesebatı temelinde barışçıl diyalog içerisinde Kıbrıs sorununa barışçıl çözüm bulunması gerekliliği konusunda anlayış bulduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz ise çıkmazdaki müzakere sürecinin yeni bir ivme kazanmasını istediğini belirtti ve Almanya’nın BM aracılığıyla olan müzakere sürecini desteklemeye niyetli olduğunu ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelen Anastasiadis, Steinmeier’e; Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’in Avrupa için alternatif enerji kaynağı olabileceğini iletti.

Kıbrıs sorununun yanı sıra mülteci konusunun da ele alındığını görüşmede, Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde hazır olduğunu ayrıca Türkiye’nin “yasa dışı” faaliyetlerinden uzaklaşması gerektiğini de güdeme getirdi.

Gazete Anastasiadis’in Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Steinmeier ile baş başa görüştüğünü, bunun ardından ise heyetler arasındaki görüşmeye geçildiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeler, mülteci, enerji konuları ele alındı.

Anastasiadis’e Almanya ziyaretinde Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un yanı sıra Başkanlık Müsteşarı ile Başkanlık Ofisi Müdürü de eşlik ediyor.

Haberi “Almanya, Kıbrıs Sorununa İlişkin Diyaloğun Yeniden Başlaması İçin Mümkün Olan Her Şeyi Yapacak” başlığıyla veren Alithia gazetesi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kıbrıs sorununda iki kesimli iki toplumlu federal çözümden yana tavır sergilediğini yazdı.

Habere göre Scholz, Anastasiadis ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Berlin’in uluslararası hukuk temelinde Kıbrıs sorununa ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için mümkün olan her şeyi yapacağını ifade etti.

Gazete, Anastasiadis ile Scholz’un enerji ve mülteci konusunda yakın iş birliği yapılması konusunda da mutabık kaldığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın enerji ile ilgili alternatif kaynaklar ve yollarının bulunmasına önemli katkı sağlayabileceğini söyledi.

Anastasiadis konuşmasında, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin, iyi komşuluk ilişkilerinin ve anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler temelinde çözülmesinin önemini de vurguladı.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Türkiye’nin, iki devlete dayalı çözüme ilişkin istediği uluslararası hukuka aykırı olan talebi temelinde bir çözüm olasılığının bulunmadığını savunan Anastasiadis açıklamasında ,Ankara’yı tutumunu değiştirmeye çağırırken uzayan gerilimin AB ile Türkiye ilişkilerini de kötüleştireceğini ileri sürdü.

Anastasiadis Türkiye’nin BM kararlarına dayanmayan bir çözümde ısrar etmesiyle elde edeceği tek şeyinin kendisini dışlamak olacağını savundu.

-Andri Anastasiadi’den ziyaret...

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Rum Yönetimi Başkanı’nın eşi Andri Anastasiadi’nin çocuk sağlığı ve refahı ile ilgili programlara destek veren, başka ülkelerde de şubeleri olan Berlin’deki “Ronald McDonald House” yardım derneğini ziyaret ettiğini yazdı.

Gazete Ronald McDonald House’da, Berlin’deki hastanelerde tedavi gören Kıbrıslı çocukların da bulunduğunu belirtti.

Habere göre Andri Anastasiadi ziyareti çerçevesinde kurumu gezerek, bilgi aldı ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Anastasiadi, Berlin’de ayrıca Avusturya Metropoliti Arsenios ile bir araya geldi, Yunan Ulusal Okulu’nu ziyaret ederek, okulun gereksinimleri için 2 bin Euro değerinde para yardımında bulundu.