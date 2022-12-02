Almanya Güney Kıbrıs’tan 500 sığınmacı almak niyetinde

Almanya’nın 500 sığınmacı alarak Güney Kıbrıs’a destek olmak niyetinde olduğu bildirildi.
Gazete görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında hem Schoz’un hem de Anastasiadis’in mülteciler meselesinin “Türkiye ve üçüncü ülkeler tarafından, siyasi menfaat edinmek için alet olarak kullanılmasını” kınadığını, Scholz’un Türkiye’den AB ile anlaşmasına uymasını istediğini ekledi.
Gazete mülteci akışının Güney Kıbrıs’ı, nüfusuna göre aldığı sığınma başvurularının çokluğuyla AB ülkeleri arasında açık ara öne çıkardığını, 2022’nin ilk 10 ayında, sığınma başvurusu sayısının 18 bini geçtiğini yazdı.