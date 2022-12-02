Almanya Güney Kıbrıs’tan 500 sığınmacı almak niyetinde

Almanya’nın 500 sığınmacı alarak Güney Kıbrıs’a destek olmak niyetinde olduğu bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesinin bu niyetini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e kısa süre önce Berlin’de gerçekleşen ve Anastasiadis’in ülkesindeki mülteci meselesini anlatarak AB’den yardım talebini dile getirdiği görüşmeleri sırasında iletti.

Gazete görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında hem Schoz’un hem de Anastasiadis’in mülteciler meselesinin “Türkiye ve üçüncü ülkeler tarafından, siyasi menfaat edinmek için alet olarak kullanılmasını” kınadığını, Scholz’un Türkiye’den AB ile anlaşmasına uymasını istediğini ekledi.

Gazete mülteci akışının Güney Kıbrıs’ı, nüfusuna göre aldığı sığınma başvurularının çokluğuyla AB ülkeleri arasında açık ara öne çıkardığını, 2022’nin ilk 10 ayında, sığınma başvurusu sayısının 18 bini geçtiğini yazdı.