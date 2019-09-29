Almanya ile Güney Kıbrıs’ın, dün başlayıp bugün de devam edecek 2 günlük ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Larnaka’da gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde deprem senaryosu gerçekleştirilerek, yıkıcı bir depremde yaralıların kurtarılabilmesine yönelik imkanların geliştirilmesine odaklanıldığını yazdı.
Almanya ile Güney Kıbrıs arasında ortak tatbikat
Almanya ile Güney Kıbrıs’ın, dün başlayıp bugün de devam edecek 2 günlük ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.
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