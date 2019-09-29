Almanya ile Güney Kıbrıs arasında ortak tatbikat

Almanya ile Güney Kıbrıs’ın, dün başlayıp bugün de devam edecek 2 günlük ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Larnaka’da gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde deprem senaryosu gerçekleştirilerek, yıkıcı bir depremde yaralıların kurtarılabilmesine yönelik imkanların geliştirilmesine odaklanıldığını yazdı.