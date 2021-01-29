Altı ülkeden EastMed boru hattına destek

Güney Kıbrıs, Bulgaristan, Yunanistan, İsrail, Macaristan ve Sırbistan Enerji Bakanları’nın dün düzenlenen telekonferans toplantısında EastMed boru hattı projesine destek belirttikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in inisiyatifiyle yapılan “Enerji İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve EastMed Boru Hattının Avantajlarıyla Fırsatları” konulu telekonferans toplantısında, altı bakanın, EastMed boru hattının Doğu ve Orta Avrupa ile Akdeniz’de güvenli doğalgaz tedariki için yaşayabilir ve stratejik bir seçenek olduğu konusunda hemfikir olduklarını yazdı.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun toplantı esnasında Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon yatakları, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufuyla ilgili stratejik arzularını dile getirdiğini kaydetti.

Habere göre Pilidu, yeşil enerjiye kademeli geçiş hedefi doğrultusunda, Ulusal Eylem Planı vasıtasıyla bazı politikaların ve tedbirlerin ileri götürüldüğünü belirterek, enerji izolasyonunun kaldırılması için de çalışmalar yapıldığını ifade etti.