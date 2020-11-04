Altın pasaport konusu gündemden düşmüyor

Güney Kıbrıs’ta uygulanan yatırım programı çerçevesinde yabancılara verilen vatandaşlıkların sayısının, Rum Ekonomi Bakanlığı tarafından önceden açıklanandan çok daha fazla olduğu, Rum İçişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamayla doğrulandı.

Haravgi gazetesi: “Yalanları Ortaya Çıktı – Vatandaşlıkları Sakladılar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, gazete tarafından daha önce ortaya atılan ve yabancı kişilere verilen vatandaşlık sayılarının Rum Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığından çok daha fazla olduğu iddialarının dün Rum İçişleri Bakanlığı’nın resmi açıklamasıyla doğrulandığını yazdı.

Gazete, ekonomi bakanlığının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yatırım programı çerçevesinde 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar verilen vatandaşlıkların sayısını 2 bin 855 olarak açıkladığını ancak Rum İçişleri Bakanlığı’nın dünkü duyurusunun bu açıklamayı yalanladığını yazdı.

Rum İçişleri Bakanlığı, 2013 yılından Ağustos 2019 tarihine kadarki süre zarfında, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan 3 bin 147 kişiye ve bunların yakını olan 3 bin 177 kişiye pasaport verildiğini açıkladı.

Gazete, böylelikle pasaport verilenlerin sayısının 2 bin 855 değil 6 bin 324 olduğunun ortaya çıktığını belirtirken, içişlerinin açıklamasında ayrıca bin 413 başvurunun da beklemede olduğuna değinildiğini yazdı.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, verilen vatandaşlıkların gerçek sayısının açıklanmama sebebinin AB Komisyonu’nu kandırmak olduğu şeklindeki iddiaları yalanladığını aktaran gazete, buna karşın bugüne kadar neden bu rakamın açıklanmadığı konusunda ise bakanlığın herhangi bir izahatta bulunmadığının da altını çizdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Vatandaşlık Başvurusu Fırtınası – Bir Ayda 827 Başvuru”.

Alithia: “Resmi Liste Sunuldu – 2013’ten Beridir Toplam 6 bin 324 Vatandaşlık”.