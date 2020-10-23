Altın pasaport programı Avrupa Parlamentosunda tartışıldı

Başta Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan olmak üzere AB üyesi ülkelerin yabancı ülke vatandaşlarına, yatırım karşılığı vatandaşlık vermeleri konusunun Avrupa Parlamentosu’nun (AP) dünkü oturumunda ele alındığı, Güney Kıbrıs’ta patlak veren skandala da geniş yer verildiği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan’ın başı çektiği bazı AB ülkeleri tarafından yabancı ülke vatandaşlarına, yatırım karışığı vatandaşlık verilmesi konusunun dün AP’da ele alındığını, Güney Kıbrıs’ta Rum Meclis Başkanı’nın adının skandala karşımasının özellikle gündemde yer aldığını yazdılar.

Gazete: “AB Adalet Komiseri Hükümeti İfşa Etti – Birçok Kez Sona Erdirmelerini İstedik Ancak Devam Ettiler” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Adalet Komiseri Didier Reynders’in AP oturumunda yaptığı konuşmada, Rum hükümetini köşeye sıkıştıran açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Reynders konuşmasında, Komisyon olarak 2019 yılının Ocak ayından beridir Rum hükümetinden, yatırım programın sonlandırmasını istediklerini ancak hükümetin devam ettiğini belirtti.

Rum hükümetiyle diyalog yoluyla soruna siyasi bir çözüm bulmaya çalıştıklarını ancak yatırım programının devam etmesi sebebiyle AB olarak yaptırım süreci başlattıklarını ifade eden Reynders, Güney Kıbrıs ve Malta’ya yaptırım uygulanmasında geç kalındığı eleştirilerine ise “önce siyasi çözüm bulunması yanlısı oldukları” yanıtını verdi.

Reynders, Rum hükümetinin, yatırım programını sonlandırma tarihi olarak 1 Kasım 2020’yi göstermesinden ve yeni bir programın hazırlanması girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirerek “pasaport verilen birçok şüpheli durumun söz konusu olduğunu, bu durumlarda verilen pasaportların geri alınması gerektiğini” de ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum AP milletvekillerinin ise, pasaport programında yaşanan skandaldan Rum hükümetinin sorumlu olduğunu, sıradan vatandaşların bir suçu olmadığı tezini gündeme getirdiklerini aktardı.

Habere göre AKEL AP milletvekili Yorgos Yeorgiu, DİSİ AP Milletvekili Lukas Furlas ve bağımsız milletvekili Dimitris Papadakis oturumda yaptıkları konuşmalarda, sorumluların bulunarak gerekli cezayı almaları gerektiği ve pasaport skandalından sıradan vatandaşların değil Rum hükümetinin sorumlu olduğu şeklinde açıklamalarda bulundular.

Gazete, oturumda konuşan birçok AP milletvekilinin ise, “AB değerlerinin satılık olmadığı” vurgusunu yaptıklarını aktardı.

Gazete bir diğer haberinde ise, sivil toplum örgütlerinden bazılarının dün akşam Rum Başkanlık Sarayı önünde bir protesto gösterisi gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazete, protesto gösterine katılanların, pasaport skandalına adı karışan tüm kişilerin ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in istifasını talep ettiklerini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla aktardılar:

Fileleftheros: “ Yeni Vatandaşlık Programında Israrcı Olunması Onları Kızdırdı – Komiser Reynders ve AP Milletvekillerinden Kıbrıs ve Malta Aleyhine Çok Sert Sözler”.

Politis: “Avrupa Parlamentosu’ndan Da Eleştiri – ‘Hiçbir Ülke AB Vatandaşlığı Gibi Kendisine Ait Olmayan Bir Şeyi Satamaz”.

Alithia: “Kıbrıs Malta ve Bulgaristan İpin Ucunda”.