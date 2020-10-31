"Altın pasaport" skandalında başı çekenler dün sorgulandı

Güney Kıbrıs’taki “altın pasaport” skandalında başı çeken isimlerden Rum Meclis eski Başkanı Dimitris Şilluris, Şilluris’in kızı, Avukat Andreas Pittacis ve AKEL eski Milletvekili Hristakis Ciovanis’in dün polis tarafından sorgulandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, gayrı resmi bilgilere dayanarak tümünün susma hakkını kullandığını kaydetti ve Şilluris’in kızının da, kendisiyle ilgili skandala karıştığına dair ifade verilmiş olması nedeniyle sorguya alındığını yazdı.

Haberde, polisin önceki gün, adı geçen tüm kişilerin ev ve ofislerinde arama yaparak bazı belgelere ve bilgisayarlara el koyduğu kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, gelen hafta yolsuzlukla mücadele için yeni tedbirler açıklayacağını söylediğini yazdı.

YENİ ÇEVRE KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA LUKAİDİS OLDU

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu’nun başkanlık ettiği Çevre Komitesi başkanlığına ise AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis getirildi.