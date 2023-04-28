Altın pasaportlarla ilgili grupta İngiliz hukukçular da yer alacak

Güney Kıbrıs’taki yolsuzlukları araştıran Bağımsız Birimi’nin, altın pasaportları araştırması için oluşturduğu yeni grupta iki ünlü İngiliz avukatın yanı sıra üç de Rum avukatın yer alacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, gerek manşetten “İngilizler Yolsuzluk İçin Geliyor” başlığıyla, gerekse haberin ayrıntılarının verildiği “Yolsuzlukla İlgili Grup Kuruldu” başlıklı haberinde, iki İngiliz hukukçu ile pasaport verilmesine müdahil taraflarla ilişkisi olmayan üç Rum hukukçu veya denetçinin yolsuzlukları araştıracağını yazdı.

Oluşturulan özel grubun, Mayıs ayı içerisinde resmen atanması ve göreve başlamasının beklendiğini yazan gazete, iki İngiliz hukukçunun Güney Kıbrıs’a gidip gelerek müdahil tarafları sorgulayacağını belirtti.

Habere göre, grup, avukatlık bürolarının tedarikçisi olarak faaliyet gösterdiği “altın pasaport” konusunda bakanlar ve Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastaiadis arasındaki çıkar çatışmasıyla ilgili şikayetleri araştıracak.

Gazete, ilgili şikayetlerin, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis tarafından yapıldığını; Hristofidis’in, Rum Yönetimi (eski) Başkanı ve Bakanlar Kurulu (eski) üyeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili avukatlık büroları tarafından 353 pasaportun verildiği yönünde şikayette bulunduğunu anımsattı.