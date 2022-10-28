Amerikan F-22’lerinin KKTC üzerinden uçtuğu iddia edildi

Girit-Suda üssünde konuşlu Amerikan F-22 savaş uçaklarının salı gecesi KKTC üzerinden uçtuğu, Amerikalıların hiçbir bildirimde bulunmadan yaptığı bu uçuşla Türkiye’ye “güçlü bir mesaj verdiği” öne sürüldü.

Alithia SKY isimli Yunan yayınına dayandırdığı haberi “Amerikan F-22’ler İşgal Bölgeleri Üzerinden Uçtu… Türkler Bu Uçuşlardan Habersiz” başlığıyla aktardı.

Haberde, Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) ile tatbikata katılmak maksadıyla, Washington’un talebi üzerine Rum yönetiminin yayımladığı NOTAM temelinde Suda’dan havalanan F-22’lerin KKTC üzerinden ve Karpaz’ın kuzeyine kadarki bölümde uçtuğu kaydedildi. Söz konusu bölgenin sözde “Kıbrıs FIR bölgesi olduğu ancak Türkiye tarafından tanınmadığı” da öne sürüldü.