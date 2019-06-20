Anastasiades, Donald Tusk ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Brüksel’de yapılan Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüştü.



Anastasiades Tusk’u Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki çalışmaları ve KKTC Hükümetinin Maraş bölgesi ile ilgili kararları hakkında bilgilendirdi.



Anastasiades, aynı zamanda , Brüksel’de yer alan Avrupa Halk Partisi liderler zirvesine de katıldı ve toplantı sırasında Almanya Başbakanı Bayan Angela Merkel ve Avrupa Halk Partisi Başkanı Joseph Daul ve diğer liderler ile ayrı ayrı görüştü.