Anastasiades, Donald Tusk ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, AB’ne üye ülkelerin hükümet veya devlet başkanlarının katılacağı çalışma akşam yemeği olarak Brüksel’de pazartesi akşamı yer alacak zirve çerçevesinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk ile görüştü.



Donald Tusk, kendi sosyal medya hesabına, Anastasiades’in kendisini Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki yasadışı faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğini yazdı.



Tusk, Anastasiades’e Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dayanışmasını teyit etti.



Anastasiades, akşam yemeğinden önce Avrupa Halk Partisi’nin zirve öncesi toplantısına katılacak.