Anastasiades: "GYÖ'le iki toplum arasında katalizör olarak kullanılmalı"

Rum Başkanlık Sarayında düzenlenen bir törenle Estonya’nın yeni Büyükelçisi Karin Rannu’nun güven mektubunu kabul eden Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades, Güney Kıbrıs ile Estonya arasındaki m ilişkilerin mükemmel olduğunu vurguladı.

''Kıbrıs ve Estonya coğrafi açıdan Avrupa kıtasında birbirinden uzak olabilirler ama buna rağmen geleneksel olarak çok mükemmel olan bağlarımız ortak değerler, barış ve adalete olan güvenimiz temelinde gelişmiştir” diyen Rum Lider, ''Geleceğimizin iç içe geçmiş olduğunu kabul ederek, ortak hedeflere ulaşmak ve ortak zorlukları ele almak için birlikte yakın çalışmaktayız'' dedi.

Rum lider devamla, Kıbrıs ve Estonya’nın, turizm, sağlık, eğitim, kültürel bilim ve ticaret gibi çeşitli alanlarda önemli ikili anlaşmalar imzaladığını hatırlattı.

Anastasiades iki ülkenin e-Hükûmet alanında Mutabakat Zaptı, Çifte Vergilendirmeden kaçınılması Anlaşması ve Gizli Bilgilerin ortak Korunması Anlaşması gibi ikili anlaşmalar imzaladığını hatırlattı.

''Mevcut ikili ilişkilerimizi hiç kuşkusuz yeni alanlarda da geliştirebiliriz ve bunun için samimi beklentiler olduğuna eminiz'' diye konuşan Anastasiades ''bu bağların, yatırımlar, ticaret, turizm, araştırma ve geliştirme, eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesi Hükûmetimin hedeflerindedir ve bunları yeni iş birliği anlaşmaları ile başarabiliriz” dedi.

Anastasiades, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini ifade etti. “Bu noktada önemli olan diplomasi ve diyalog aracılığıyla güvenlik ve masumların hayatlarının korunması için ateş kes sağlanmasıdır” diyerek Kıbrıs’ın da 1974’te aynı trajik deneyimleri yaşadığını hatırlattı.

Rum lider ayrıca Estonya’nın Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki bölgeli federasyona ve BM kararlarına dayalı bir çözüm bulunması konusunda izlediği ilkeli pozisyonu nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Anastasiades Türkiye’nin çitlerle çevrili Varoşa kentinde uluslararası yasaları çiğneyerek yasa dışı eylemlerine devam ettiğine dikkat çekti.

Anastasiades, açıkladığı güven oluşturma önlemlerine de değinerek, bunları, iki toplum arasında güven inşa etme, daha iyi iş birliği ve aynı zamanda Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasında katalizör olarak kullanılması amacıyla açıkladığını sözlerine ekledi.



Estonya Büyükelçisi Bayan Karin Rannu da yaptığı açıklamada, 2022’nin Estonya ile Kıbrıs arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu vurgulayarak ''iki küçük ülke olarak Avrupa’nın aynı değerlerini ve özgürlüklerini paylaştıklarını ve aynı demokratik anlayışa sahip olduklarını” ve '“Bu ilkeler, Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız bir savaş yürüten Rusya tarafından Avrupa'da vahşice saldırıya uğruyor” dedi.

