Anastasiades: "Kıbrıs araştırma ve yenilik için cesur ve iddialı hedefler belirliyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades, Güney Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs’ın dinamik ve rekabet edebilir bir ekonomi haline gelebilmesi için araştırma, bilimsel mükemmeliyet, yenilik, teknolojik gelişim ve girişimcilikle cesur ve iddialı hedefler belirlediğini söyledi.



2020 Horizon Widespread Teaming Phase 2 Project “ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance & Space-Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR)”in açılışında bir konuşma yapan Anastasiades, EXCELSİOR Projesi’nin aşırı rekabetçi bir süreç olmasına rağmen AB 2020 Ufuklar fonuna başarıyla eriştiğini belirtti ve Avrupa Komisyonu’na Kıbrıs’ta mükemmeliyet merkezleri için fon verme kararı için teşekkür etti.



Bunun Güney Kıbrıs’ın araştırma ve yenilik alanında hem uluslararası düzeyde hem Avrupa’da rekabet edilebilirliği daha fazla kanıtlaması demek olacağını ifade eden Rum Lider, bunun Hükümetin 2019-2023 Araştırma ve Yenilik yeni ulusal stratejisi çerçevesinde bunu kuvvetle desteklemeyi ve daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.



Anastasiades, bu bağlamda, Güney Kıbrıs'ın 15 yıl süresince altı mükemmeliyet merkezi için araştırma ve girişime yönelik 15 milyon avro vereceğini bildirdi.