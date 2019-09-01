Anastasiades, Lute ile görüştü

M Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah 11:00’da başlayan görüşmesi az önce tamamlandı.

Rum Haber Kaynakları, dün akşam adaya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bu sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmenin az önce tamamlandığını bildirdi.

Habere göre Lute, yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.