Anastasiades: "Referans şartları için temel koşullar belirlendi"

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades, pazar günü yaptığı açıklamada referans şartlarını formüle edecek temel koşulların belirlendiğini açıkladı. Anastasiades’e bu ayın sonunda Berlin’de BM Genel Sekreteri ve Mustafa Akıncıile yapılacak üçlü görüşmeler öncesinde beklentileri soruldu.



Anastasiades, 25 Kasım’daki üçlü görüşmeler için hazırlıklar konusunda, görüşme öncesinde BM Özel Görevlisi Jane Holl Lute’nin Kıbrıs’ı ziyaret edebileceğini bildirdi.



Çözüm müzakerelerinin başlamasının yolunu açacak olan referans şartlarıyla ilgili olarak Rum Lider, müzakere masasında görüşülmesi gereken önceden uygulanacak her türlü girişimin veya öncelikli konuların ele alınmasının her iki taraf veya Kıbrıs Türk tarafı için “düşünülmeyecek bir girişim veya siyasi hareket” olacağını belirtti.



