Anastasiades, Spehar ile görüştü

Rum Hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou Anastasiades ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs özel temsilcisi Spehar arasında yapılan toplantı sonrası,Anastasiadis’in, 9 Ağustos’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştireceği görüşme öncesi, Pazartesi sabah saat 10.30’da ulusal konseyin toplanması için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Spehar Anastasiades'i , Barış gücünün görev süresinin yenilenmesi konusunda Güvenlik Konseyinde tartışılanlar hakkında bilgilendirdi, ve ikili Anastasiades'in Akıncı ile yapacağı toplantı konusunda da konsultasyonda bulundu.

Rum Hükümet sözcüsü, Anastasades'in müzakerelerin yeniden başlatılması adına, toplantıya pozitif bir tutumla katılacağını ifade etti.

Anastasiades'in isteğinin, gayri resmi toplantı aracılığıyla, hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan her şeyin belirlenmesi olduğunu söyledi.

Spehar’ın toplantıya katılıp katılmayacağı yönündeki soruya da cevap veren Prodromou, Spehar’ın orada olacağını söyledi ancak liderlerin daha önce olduğu gibi serbest bir şekilde tartışabileceği olasılığını da dışlamadı.

Anastasiadis ve Spehar arasındaki toplantı, Rum Liderin Limasol’daki evinde yapıldı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Anastasiades'in evinden ayrılırken sorulan sorulara cevap veren Spehar, 9 Ağustos toplantısı için herşeyin yolunda gittiğini belirtti.