Anastasiades, Spehar ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.



Anastasiades- Spehar görüşmesine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou ve Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis katıldı.



Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Spehar, Anastasiades ile “iyi bir görüşme yapıldı ve özellikle BM Güvenlik Konseyi’nde UNFICYP ile ilgili Temmuz ayında yapılacak oturum ışığında bir dizi konu ele alındı. Her şey tamamdır; yapıcı bir görüşme idi ve Anastasiades ile diyaloğa devam etmeyi bekliyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 17:43