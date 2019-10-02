Anastasiades'ten Genel Sekreterin çabalarına destek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, BM Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla referans şatlarının belirlenmesi için harcadığı çabalarına tam desteğini yineledi.



Anastasiades, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 59. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde BMGS ile yaptığı görüşme sırasında Kıbrıs Rum tarafının siyasi irade ile kararlığını tekrarladığını belirtti.



Güney Kıbrıs halkına seslenen Nikos Anastasiades, mücadeleleri, kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" kurulmasının temellerini atanları saygıyla anan Cumhurbaşkanı, kayıp kişiler konusuna da değinerek, “tüm kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Nikos Anastasiades devamla, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla gerekli şartların oluşturulması amacıyla yaptığı çalışmalarına desteğini bir kez daha teyit etti.



Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması ve adada sürekli barış ve istikrarın sağlanması için hazırlığını ve siyasi iradesini daima gösterdiğini ifade eden Anastasiades, “amacımız Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüm bulunmasıdır ve bu yönde samimi çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması için üstlenen yeni inisiyatif konusuna da değinen Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının BMGS’nin çabalarına desteğini teyit etti.



BM Genel Kurulu toplantıları sırasında yaptığı temaslar hakkında ise Anastasiades, temasları sırasında Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde ve aynı zamanda Varoşa bölgesi ve ara bölge ile ilgili devam eden tehditleri ve yasadışı faaliyetlerini de gündeme getirdiğini belirtti.



Nikos Anastasiades, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana önemli ilerlemeler kaydettiğini; özellikle son yıllarda çok derin bir ekonomik kriz geçirdiğini ifade ederek; konuyu ele almak amacıyla birçok çalışma yapıldığını daha da yapılması gerektiğine işaret etti.



Hükümetin, Kıbrıs sorunundaki girişimleri dâhil ülkenin genel modernleşmesi için önemli reformlar hayata geçirdiğini ifade eden Anastasiades, sağlık, ekonomi, adalet, yerel yönetim, eğitim, dijital dönüşüm, araştırma ve yenilik alanlarına da değindi.



Nikos Anastasiades, mesajında, hükümetin Kıbrıs ekonomisinin büyümesi için yaptığı çalışmalarla birlikte ve Türkiye’nin süre gelen yasadışı faaliyetlerine rağmen, kendi enerji planlarına devam ettiğini ve Kıbrıs’ın bölgedeki ülkelerle kurduğu işbirliği ile aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu arasında bir işbirliği köprüsü rolünü sürdürdüğünü vurguladı.