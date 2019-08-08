Anastasiadis, 5 ana eksen üzerinde duracak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yarınki gayrı resmî ama belirleyici addedilen görüşmede hidrokarbon konusunun müzakere masasına konulmasını kabul etmeyeceği, net tezlerle gideceği ve karşı öneriler sunacağı görüşmede 5 eksende hareket edeceği haber verildi.

Alithia “Karşı Öneriler İle Ret… Trodos’ta Şimdiki ve Eski Çalışma Arkadaşlarıyla Toplantılar… Başkan Müzakerelerin Yeniden Başlaması Ön Şartlarını Terk Etmiyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde Anastasiadis’in, hidrokarbon konusunun Kıbrıs müzakereleri gündemine katılmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın taleplerini de kuru kuruya reddetmeyip karşı önerilerde bulunacağını yazdı.

Trodos’taki yazlık sarayda geçen Pazartesi siyasi parti başkanlarıyla yapılan toplantıdan ve Rum Başkanlık Sarayı’ndan kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırılan habere göre Anastasiadis, hidrokarbonların birlikte yönetilmesine ve Türkiye Doğu Akdeniz’de çalışmalarına devam ettiği sürece Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına dair her fikri doğrudan reddedecek. Ancak, Rum yönetiminin enerji programının gidişatıyla ilgili iki toplumlu bilgilendirme komitesi ve Maraş için iki toplumlu uzmanlar komitesi kurulması karşı önerisinde bulunacak.

Anastasaidis bir süredir Trodos’taki sarayda, Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’in de aralarında bulunduğu eski çalışma arkadaşları ve şimdiki kurmayları ile toplantılar yapıyor ve Kıbrıs Türk tarafının önerisini reddetme nedenlerini belgelerle delillendirmek için eldeki bütün veri ve belgeleri inceliyor.

Rum yönetiminden bir kaynak Rum Haber Ajansı’na, Anastasiadis ve çalışma arkadaşlarının üzerinde çalışmakta olduğu dosyalarda; daha önce sunulmuş öneri ve tezler, tutanaklar, gönderilmiş mektuplar, varılan yakınlaşmalar ve BM Genel Sekreteri’nin 6 maddelik çerçevesinin de yer aldığını söyledi. Aynı kaynak Anastasidis’in, özlü müzakerelere başlamak için vurgulamak istediklerini iletmek için Akıncı ile böyle bir görüşmeye çok önceden hazırlanmış olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberde, iki liderin görüşmeye başlama saatlerini 10.30’dan 09.30’a çektikleri, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın Lefkoşa eski havaalanındaki konutunda gerçekleşecek liderler görüşmesinin basına kapalı olacağı, sadece görüntü alınmasına izin verileceği bilgisi de verildi.

Fileleftheros “Güçlü Mesaj İstiyor… Başkan Akıncı İle Yarınki Görüşmeye Net Niyetlerle Gidiyor… Türkiye’nin Sorumlulukları İle Yüzleşmesi İsteniyor” başlık ve spotlarını taşıyan haberinde Anastasiadis’in çalışma arkadaşları ile birlikte, yarınki görüşmede izleyeceği stratejiyi belirlemek için hararetle çalıştığını yazdı.

ANASTASİADİS’İN ÜZERİNDE HAREKET ETMEYİ HEDEFLEDİĞİ 5 ANA EKSEN

Anastasiadis’in yarınki görüşmede 5 ana eksen üzerinde hareket etmeyi hedeflediği kaydedilen haberde, eksenler şöyle aktarıldı:

“1-Başkan Anastasiadis tarafından Mustafa Akıncı’ya yapılacak ana vurgu, normal müzakerelere ilerlemeleri gerektiği ve kendisinin de Akıncı’nın temsil etmekte olduğu Kıbrıs Türk tarafının da istediğinin bu olduğudur.

2-Akıncı’yı, çabaların devam etmesini engelleyen veya geciktiren her şeyi bir kenara bırakmaya ve BM Genel Sekreteri’ne güçlü bir mesaj vermeye çağıracak. Anastasiadis, bu hareketler aracılığıyla Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki sorumluluklarıyla yüzleşeceğine inanıyor. Görüşmelerinin seyri, Akıncı’dan bu teze gelecek cevaba bağlı olacak.

3-Anastasiadis Mustafa Akıncı’ya Kıbrıs sorununda engel çıkaranın desantralizasyon olmadığını vurgulamak niyetinde. Guterres parametrelerinden biri olduğundan, hangi desantralizasyon müzakere aşamasına varıldığında görüşülsün. Engel, Türkiye’nin denizdeki ve Maraş’taki faaliyetlerinden çıkıyor.

4-Nikos Anastasiadis’e göre bu saldırgan faaliyetler gaz komitesi kurulmasıyla durmayacak, iki liderlin Lute-Guterres’e hazır olduklarına dair bir mesaj vermeleriyle duracak. Mesaja, Türkiye de meydan okumalarına son vermek suretiyle cevap vermelidir.

5-Anastasidis’in vurguları arasında, iki liderin önceki görüşmelerinde üzerinde çalıştıkları başka konular da olacak. Bu konular harita, toprak ve Omorfu (Güzelyurt) mülkiyet ve iade, v.b. konulardır.”

“RUM TARAFININ ANA HEDEFİ, SONRAKİ ADIMIN OLACAĞINI GÜVENCEYE ALMAK”

Politis “Sonraki Adım Bilmece… Yarınki Akıncı-Anastasiadis Görüşmesinde Özlü Müzakere Olması Beklenmiyor, Kıbrıs Rum Tarafı Sonraki Adımın Belirlenmesini İstiyor” başlıklı haberinde, Rum tarafının yarınki görüşmedeki birinci hedefinin bir sonraki adımın olacağını sağlamak olduğunu, bunun Rum tarafı açısından zaruri unsur addedildiğine vurgu yaptı.

Habere göre Anastasiadis yarın, müzakerelerin Guterres’in 6 parametresi zemininde, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını talep etme yaklaşımına bağlı kalacak görünüyor. “Güvenlik ve garantilerin Crans Montana’da kalınan noktadaki önemli bir parametre olduğunu” bir kez daha hatırlatması bekleniyor.

Haberde “Çerçeve’nin diğer bir parametresi de, Kıbrıslı Türklerin etkin katılımının ne zaman ve nasıl olacağıdır. Bu Mustafa Akıncı’nın ortaya koyacağı siyasi eşitlikle sıkı sıkıya bağlantılı ve müzakere edilmekte olan bir noktadır” ifadesine de yer verildi.

Anastasiadis’in yarınki görüşmede, Rum tarafının Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesine dair görüşünü yazılı sunduğunu ancak Kıbrıs Türk tarafının henüz sunmadığını hatırlatmasının beklendiğine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Herhangi bir konferansın Crans Montana’da olduğu gibi 5+ BM ve AB’nin de katılımı şeklinde olması gerektiği talebi kendiliğinden anlaşılır addediliyor. Hükümet kaynakları, ancak bunun olması için önce MEB’deki Türk ihlalleri düzeyinde iyi ortam olması gerektiğine işaret ediyor aynı kaynaklar Başkan Anastasiadis’in, BM’den envanter için özel uzmanlar komitesi oluşturmasını talep etmek için Maraş meselesini de ortaya koyacağını söylüyor. Doğal gaz konusunda ise, Talat-Hristofyas yakınlaşmaları yeniden teyit edilecek.”

“OLUMLU GÖRÜNTÜ VERMEK HEDEFİYLE BİLGİ SIZDIRILIYOR”

Haravgi ise “İletişim Hazırlığı Ritminde… Hükümet Cuma Günkü Görüşme Arifesinde Görüntü Oluşturuyor” başlıklı haberinde, önceki gün olduğu gibi dün de Rum yönetiminden adı belirtilmeyen bir kaynağın Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yarınki liderler görüşmesine dair Rum yönetimi açısından olumlu görüntü vermek hedefiyle, Trodos’taki yazlık sarayda yapılan hazırlık çalışmalarına dair bilgi sızdırmakta olduğuna dikkat çekti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Sigma TV’ye, BM Genel Sekreteri Andonio Guterres’e yönelik eleştiriler başladığı saptamasını açıkladığına dikkat çeken gazete şunları aktardı:

“Andros Kiprianu bu eleştirinin hükümetten gelmekte olduğu kuşkusunu ortaya koydu. Guterres tezlerinin (Genel Sekreter’in 30 haziran çerçevesi tezi gibi) artık BM Güvenlik Konseyi tarafından benimsendiği uyarısında bulundu ve ‘Sayın Guterres’le olası çatışma, Güvenlik Konseyi ile çatışma olacak’ diye ekledi. Bu açıklama hükümetin, iletişim öncelikleri uğruna başvurabileceği tehlikeli icraatların göstergesidir.”