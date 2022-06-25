Anastasiadis AB zirvesi çerçevesinde muhataplarını bilgilendirdi... Borrell Anastasiadis'e mektup gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 23-24 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, muhataplarını bilgilendirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “AB’den Önlemler Yerine Öğütler- Ankara’yı Üye Devletlerin Egemenliği ve Toprak Bütünlüğüne Saygı Duymaya Çağırıyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Avrupa Birliğinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki ileri sürülen Türk provokasyonlarını "öğütlerle uysallaştırmayı seçtiğini" öne sürdü .

Avrupa Konseyi kararlarında, Ankara’nın, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağrıldığını yazan gazete, bu kararın, AB’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yaptığı bilgilendirmeyle "Ege ve Doğu Akdeniz’deki gerçek durumu çok iyi bildiği bir zamanda alındığını" savundu.

-Anastasiadis’in konuşması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, zirve toplantısının birinci gününde, AB siyasi liderliğinin tümünü Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının kısa süre önceki faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, haberinin devamında Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre Pelekanos, Anastasiadis’in AB’deki muhataplarını “Türkiye ve işgal rejiminin kapalı bölge Maraş’taki yeni yasadışı eylemleriyle ilgili kısa süre önceki kışkırtıcı söylemleri aynı zamanda karada başka oldubittiler meydana getirilmesi, Türkiye’nin iki devlet çözümü temelindeki kabul edilemez çözümü ileriye götürme konusundaki kabul edilemez ısrarı ve genel olarak Ankara’nın Kıbrıs karşısındaki saldırgan tutumu konusunda bilgilendirdiğini” iddia etti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “sorumlu bir şekilde davranması ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen şeyler temelinde Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasına izin vermesi için, Türkiye’ye baskı yapılmasını istediğini” de iletti.

Gazeteye göre Anastasiadis, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan karşısındaki tavrına kısa bir atıfta bulunmasına” dikkat çekti.

Anastasiadis, 27 AB üye ülkesinin “Türkiye’nin söylemleri ve eylemlerinin kabul edilemez olduğu, ülkenin meydan okumalardan uzak durması, AB üye devletlerinin egemenliğine saygı duyması aynı zamanda Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına izin vermesi konusunda hem fikir olduğunu” da öne sürdü.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de AB zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son zamanlarda Yunanistan karşısındaki faaliyetleri ile saldırgan söylemlerini tırmandırdığına dair iddialarına da yer verdi.

Haber Alithia’da “Türkiye’nin Yeniden Kınanması”, Haravgi’de ise “Türkiye’nin Söylemleri ve Eylemleri Konusunda Endişe” başlıklarıyla yer aldı.

-Borrell Anastasiadis’e Mektup Gönderdi

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğini ve mektupta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından önerilen Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) AB’nin tam desteğini belirttiğini öne sürdü.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos konuyla ilgili olarak dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

“Sayın Borrell Nikos Anastasiadis’i, hali hazırda Türkiye Dışişleri Bakanına, söz konusu GYÖ’lerin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaları güçlendirebileceğini ve müzakere sürecinin yeniden başlamasına yol açabileceği görüşünü ilettiği konusunda bilgilendirdi. Ayrıca Türk tarafını Başkan Anastasiadis’in önerilerini incelemeye davet ederek, Türkiye’nin GYÖ’ler ve genel olarak Kıbrıs sorunundaki yapıcı tutumunun AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi hususunda çok önemli kabul edildiğine de işaret etti.

Borrell, kendisinin bu konuyu, yapacağı görüşmelerde gündeme getirmeye devam edeceğini de söyledi.

Borrell, kapalı bölge Maraş’ta devam eden Türk meydan okumaları konusunda ise, bölgede şekillenen durumla ilgili yoğun endişesini ifade etti.

Kapalı bölge Maraş içerisinde kısa süre önce bir sahil açılışı yapılmasıyla ilgili olarak ise Borrell, kapalı bölge Maraş konusunu ve Türkiye’nin AB ve BM’nin ilgili kararlarına aykırı olan faaliyetlerine son vermesi gerektiğini, Türkiye’ye yönelik ABg ündemine getirmeye devam edeceğini de söyledi.

Mektubunda müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini bir kez daha ifade eden Borrell, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili Özel Danışmanının atanmasının arzu edilen bu hedefi güçlendireceğini de belirtti.

Borrell AB’nin bunu desteklediğini ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını istediğini de ifade etti.

Borrell son olarak, AB’nin, BM’nin ilgili kararlarında kayda geçirildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne bağlı olduğunu yinelerken, buna paralel olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’nin önerdiği GYÖ’ler aracılığıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin uygun şartların meydana getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.”

Borrell’in Anastasiadis’e mektubu Alithia’da “GYÖ’ler Konusunda Kıbrıs-Brüksel Bütünleşmesi- Josep Borrell’den Mevlüt Çavuşoğlu’na Tavsiyeler”, Haravgi’de “AB Rum Tarafının GYÖ’lerini Destekliyor”, Politis’te ise “Josep Borrell GYÖ’lerin Ele Alınmasını Destekliyor” başlıklarıyla yer ald