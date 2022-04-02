Anastasiadis: “Afrodit zaman alıcı bir seçenek, Eastmed’in daha sürdürülebilirlik araştırması tamamlanmadı”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Afrodit yatağının AB’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak açısından bir seçenek, ancak zaman alıcı bir seçenek olduğuna dikkat çekti, EastMed projesinin daha sürdürülebilirlik araştırmasının tamamlanmadığını söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Anastasiadis, silahlı tedhiş örgütü EOKA’nın faaliyete geçişinin yıldönümü töreninin ardından gazetecilerin, AB’nin Ukrayna meselesi yüzünden Rusya’ya yaptırımları nedeniyle ticari addedilen “Afrodit” başta olmak üzere Güney Kıbrıs’ın elindeki yatakların Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında bir seçenek olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna muhatap oldu.

“Afrodit yatağının bir seçenek, ancak zaman alıcı bir seçenek olduğunu” söyleyen Anastasiadis “doğruyu söylemek gerekirse, bazı şirketlerin de yatırım yapması, doğru değerlendirmesi ve ona göre karar vermesi gerek” dedi, “Kıbrıs’ın şansı, doğal gaza bağımlı olmamasıdır. Petrole bağımlı olması olumsuz olabilir ancak bu durumda, doğal gaza bağımlı olan diğer AB ülkelerin yaşadığı soruna kıyasla daha iyi durumda görünüyor” diye ekledi.

Anastaiadis ABD’nin, Ukrayna krizi ışığı altında EastMed boru hattı projesine karşı tavrını değiştirme ihtimali sorulduğunda “sürdürebilirlik vb araştırması tamamlandıktan sonra karar Avrupa’ya, şirketlere ve elbette bazı şirketleri etkiliyor görünen ABD’ye bağlı olacak. Ancak alternatif nakliye yöntemleri var” dedi. Avrupa’nın bu yıllık doğal gazını ABD’den satın aldığını, bu doğal gazın nakliyesinin gemilerle yapılacağını hatırlattı.