Anastasiadis bu sabah Atina’da Miçotakis’le görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’ın hediye ettiği makam uçağını teslim almak üzere gittiği Atina’da, bu sabah Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğü haber verildi.

Anastasiadis ile Miçotakis’in, görüşmede, iki ülke arasındaki yakın iş birliğine atıfta bulunduklarını bildiren Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları, Anastasiadis’in yaptığı açıklamada “tehditlerle başa çıkılması, aynı zamanda hem ülkeleri, hem de Avrupa Birliği (AB) açısından da önemli olan bölgedeki doğal zenginliğin değerlendirilmesi konusunda, iki ülke arasındaki yakın iş birliğine değindiğini” iletti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’a hediye edilen makam uçağına atıfta bulunarak, bunun “Mati” bölgesinde çıkan yangınlar sonrasında Yunanistan’ın yanında duran Güney Kıbrıs’ın gösterdiği cömertliğe küçük bir karşılık olduğunu dile getirdi.

Miçotakis “Umarız, Avrupa Birliğini cesur inisiyatifler alması konusunda teşvik ederiz, çünkü Avrupa’nın tepkisi olmadan doğal gaz fiyatlarındaki artışı dizginlemek çok zordur” ifadelerini de kullandı.

Anastasiadis’in “Elevsina Hava Üssünde” düzenlenen törenle uçağı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten teslim aldığı ve Güney Kıbrıs’a dönmek üzere beraberindeki heyetle uçağa bindiği de ifade edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’ın hediye ettiği makam uçağını teslim almak üzere gittiği Atina’da, bu sabah Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğü haber verildi.

Anastasiadis ile Miçotakis’in, görüşmede, iki ülke arasındaki yakın iş birliğine atıfta bulunduklarını bildiren Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları, Anastasiadis’in yaptığı açıklamada “tehditlerle başa çıkılması, aynı zamanda hem ülkeleri, hem de Avrupa Birliği (AB) açısından da önemli olan bölgedeki doğal zenginliğin değerlendirilmesi konusunda, iki ülke arasındaki yakın iş birliğine değindiğini” iletti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’a hediye edilen makam uçağına atıfta bulunarak, bunun “Mati” bölgesinde çıkan yangınlar sonrasında Yunanistan’ın yanında duran Güney Kıbrıs’ın gösterdiği cömertliğe küçük bir karşılık olduğunu dile getirdi.

Miçotakis “Umarız, Avrupa Birliğini cesur inisiyatifler alması konusunda teşvik ederiz, çünkü Avrupa’nın tepkisi olmadan doğal gaz fiyatlarındaki artışı dizginlemek çok zordur” ifadelerini de kullandı.

Anastasiadis’in “Elevsina Hava Üssünde” düzenlenen törenle uçağı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten teslim aldığı ve Güney Kıbrıs’a dönmek üzere beraberindeki heyetle uçağa bindiği de ifade edildi.