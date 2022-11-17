Anastasiadis bu sabah Jenca’yla bir araya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah Rum Başkanlık Sarayında, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Departmanı Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile görüştü.
Jenca, açıklamasında ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.
Anastasiadis-Jenca görüşmesinde yer alan Rum Dışişleri Kasulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rum Yönetiminin uluslararası açıdan elinden geleni yaptığını ve Türkiye’nin KKTC’yle ilgili hedeflerine ulaşamayacağı iddiasında bulundu.