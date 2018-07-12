ANASTASİADİS “CRANS MONTANA’DA KALINAN YERDEN DEVAM” BEKLENTİSİ İÇİNDE

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, müzakerelerin, BM Genel Sekreteri’nin "parametre" olarak ortaya koyduğu altı noktayla birlikte Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması beklentisi içinde olduklarını belirtti.

Anastasiadis, Rum Devlet Radyo ve Telvizyonu RIK’e verdiği röportajda, Kıbrıs sorununun yanı sıra çeşitli açıklamalarda bulundu.

Rum radyosunun haberine göre, Anastasiadis, Kıbrıs sorununa ilişkin diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin arzu edilen hedefin etkilenmeyeceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri tarafından atanan Jane Holl Lute’un bölgeye yapacağı ziyarete odaklanıldığını söyleyen Anastasiadis, Lute’un Kıbrıs ziyaretinin 23 Temmuz için planlandığını belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının beklentisinin, müzakerelerin, BM Genel Sekreteri’nin parametre olarak ortaya koyduğu altı noktayla birlikte Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu ifade etti.