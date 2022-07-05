Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ın önerilerini henüz teslim almadığını söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili danışmanı kim olursa olsun, Genel Sekreterin BM kararları temelinde sahip olduğu görev tanımı çerçevesinde hareket etmesi gerekeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin 46’ıncı yılı dolayısıyla dün “Eleftheria meydanında” gerçekleştirilen etkinliğe gelişinde, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önerilerini teslim alıp almadığı sorusuna “şu ana kadar herhangi bir şey almadığı” yanıtını veren Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili danışmanı rolünü BM tarafından kimin üstleneceğinin netleşip netleşmediğinin kendisine sorulması üzerine ise “bunun kesinlikle BM’ye hizmet eden bir yetkili olacağını bildiğini” ifade etti.

Anastasiadis “önemli olan şeyin, görevi üstlenecek kişi kim olursa olsun, Genel Sekreterin BM kararları temelinde sahip olduğu görev tanımı çerçevesinde hareket etmesi gerektiği olduğunu” vurguladı.

-Menelau ve Pelekanos’un açıklamaları

Gazete “Sekreterlik Görevlisi İstiyor” başlıklı haberinde ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının sağlanması için, arabuluculuk sorumluluğunu BM Sekreterliğinden üst düzey bir yetkiliye vermek istediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in izlemek istediği rotanın, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın kısa süre önce adada gerçekleştirdiği görüşmelerde ortaya çıktığını savunan gazete, haberinin devamında Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye göre, bu misyonu bizzat BM Genel Sekreterinin yardımcısının veya başka bir yetkilinin üstlenip üstlenmeyeceğinin yakında netlik kazanacağını ifade eden Menelau, dün RİK’e yaptığı açıklamada “Şu anda BM Genel Sekreterinin çabasının, müzakere sürecinin yeniden başlaması için zemin hazırlanması gidişatına yönelik olarak, tüm müdahillerle birlikte, arabuluculuk rolünün, sekreterliğin üst düzey bir yetkilisi tarafından üstlenilmesi olduğuna” işaret etti.

Gazeteye göre Menelau, “Jenca’nın Kıbrıs ziyaretinin de bu çerçevede gerçekleştiğini” öne sürdü.

Açıklamasında “Gösteriş olsun diye çaba gösterilmediğini” de ifade eden Menelau, “Hem Kıbrıs sorunu örneğinde, hem de diğer uluslararası meselelerde, siyasi çözüm bulunması sürecinin canlandırılması amacıyla önkoşullar meydana getirilmesi için görev tanımı içerisinde sürekli çaba gösterilmesinin, uluslararası örgütün yükümlülüğü olduğuna” işaret etti.

Menelau “Rum kesimi açısından, BM’nin sürece katılımı ve izlediği prosedürün, bu arabuluculukla ilgili görev tanımını içeren, aynı zamanda Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon olan çözüm temelini kayda geçiren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları tarafından yönlendirildiğinin net olduğunu” öne sürdü.

Menelau “sürecin canlandırılmasına ilişkin herhangi bir katılımın bu çerçevede yapıldığını” da dile getirdi.

-Pelekanos

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos da RİK’e yaptığı açıklamada, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in "değerlendirebileceği" kişi listesiyle ilgili bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Pelekanos, “Bu kişi BM Sekreterliği yetkilisiyse, bunun otomatik olarak BM kararlarına ve Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili olarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduğunu” sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Lute’un Ardılı Meselesi Artık Söz Konusu Değil-Tatar Kıbrıs Sorununda Yeni Danışman Atanmasını Kabul Etmiyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterinin 2023 yılında Güney Kıbrıs ve Türkiye’de yapılacak seçimlerden önce yeni bir danışman atamaya niyetli olmadığını, ancak süreci keşif amaçlı temaslar düzeyinde canlı tutmak istediğini yazdı.

Öte yandan gazete, elindeki bilgilerin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, gerek de BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’yla yaptığı son görüşmelerde, "Kıbrıs sorununda yeni danışman atanmasını kabul etmediği ve kabul etmesinin söz konusu olmadığına netlik kazandırdığı yönünde olduğunu" öne sürdü.

Gazete, ortaya çıkan durum temelinde, Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili şahsi yardımcı göndermeyeceğini, ancak önümüzdeki günlerde bu keşif amaçlı temasları Lefkoşa veya New York’tan temsilcisinin üstlenip üstlenmeyeceğine karar vereceğini de ekledi.

Gazeteye göre, Rum müzakereci Menelaos Menelau ise dün RİK’e yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin arabuluculuk rolünü kime devredeceğinin, önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022, 18:54