Anastasiadis, doğal gaz ile ilgili karşı önerilerini Akıncı’ya gayrı resmi belge olarak gönderecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos’taki görüşmede dile getirdiği doğal gaz ile ilgili karşı önerilerini Akıncı’ya gayrı resmi belge (non paper) olarak göndereceği haber verildi.

Rum radyosu bu açıklamanın Rum hükümetinden bir kaynak tarafından Rum Haber Ajansı’na (KİPE)’ye yapıldığını duyurdu.

Adı belirtilmeyen Rum hükümet kaynağı Anastasaidis’in dünkü görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada “Kıbrıslı Türk liderin doğal gazın birlikte yönetilmesi için ortak komite önerisi kabul edilemez. Kıbrıslı Türklerin haklarını güvence altına almak için karşı önerilerde bulundum. Sayın Akıncı’ya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji projeleriyle ilgili kararlarına dair gelişmeleri bildirmeye hazırım” dediğini hatırlattı.

“Bir non paper’den söz ediyoruz, öneriden değil” diyen ve “non paper” içeriğinin, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği 22 Temmuz tarihli mektupla aynı olacağına işaret eden hükümet kaynağı, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yı doğal gaz konusunda bilgilendirmekle iyi niyet göstermiş ve bunun paralelinde bilgilendirme ile (doğal kaynakları) birlikte yönetme arasında net bir ayrım yapmış olacağını savundu.

Habere göre Rum hükümeti kaynağı, Anastasiadis’in Akıncı’nın hidrokarbonlarla ilgili önerisine cevaben Genel Sekreter’e gönderdiği, dağıtımı AB’ye ve Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da yapılan 22 Temmuz tarihli mektubunda diğer şeyler yanında, “Kıbrıslı Türklerin bu meselede haklarının güvence altına alınmasından da söz edildiğini" savundu. Rum hükümet kaynağı, kaydedilen yakınlaşmalar ve “Ulusal Yatırım Fonu” kurulması ile birlikte, hidrokarbonlardan edinilecek –edinilirse- gelirlerden Kıbrıslı Türklerin çıkarlarının -Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm çerçevesinde- güvenceye alınması için ilave mekanizmalar üzerinde çalışma niyetini dile getirildiğini belirtti.