Anastasiadis: "Güney Kıbrıs'ın misillemeye yol açacak bir politikası yok"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Baf’ta gerçekleştirilen Teofani bayramı kutlamalarında yaptığı açıklamada, güney Kıbrıs’ın takip ettiği politikaların, misilleme eylemlerine yol açacak bir durum yaratmadığını belirtti.

Rum Lider, son günlerde gerilim ve çatışma riskinin arttığının bir gerçek olduğunu ve bu nedenle güvenlik sebeplerinden dolayı, gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Ancak ülkenin takip ettiği politikaların, adadaki herhangi bir kişinin aleyhine misilleme eylemlerine yol açacak durum yaratmadığını ifade etti.