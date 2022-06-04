Anastasiadis GYÖ mektubuna gelen tepkiler üzerine “Ulusal Konsey”i topluyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği “Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ) teklifi mektubunun Rum basınına sızması ile, “mektubun neden bu zamansal konjonktürde gönderildiğini” sorgulayan siyaset dünyasından gelen tepkiler üzerine 9 Haziran Perşembe günü “Ulusal Konsey” toplamaya karar verdi.

Haberi “GYÖ-Enflasyon Hakkında İzahat Yapacak… Başkan Siyasi Liderliği Tatar’a Önerisi ve Ekonominin Durumu Hakkında Bilgilendirmek İçin Ulusal Konsey’i Toplantıya Çağırdı” başlığıyla aktaran Fileleftheros, toplantıda enflasyon baskısı altındaki Rum ekonomisinin de masaya yatırılacağını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Marios Pelekanos Konsey toplantısının 9 Haziran Perşembe günü saat 10.30’da Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirileceğini, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve ekonomideki enflasyon baskısına dair izahat yanında, AB’nin çeşitli mali planlarından yararlanılabilmesi için çeşitli alanlarda onaylanması gereken reformlara destek isteneceğini söyledi.

Pelekanos Rum tarafının, “var olan zorluklara rağmen, Kıbrıs sorununu yeniden çözüm yörüngesine sokabilme hedefini başarmak için GYÖ teklifini ileri götürme çabasını sürdüreceğini de söyledi.

-Menelau: “GYÖ teklifini Türk tarafına kullanabileceği boşluk bırakamayız düşüncesiyle yaptık”

Rum tarafının yeni müzakerecisi Menelaos Menelau da Crans Montana sürecinin çökmesinden bu yana 5 yıl geçtiğini hatırlatarak “Türk tarafı BM kararlarında öngörülenler dışında çözüm arayışı için tenzilat olabileceğini zannetmemeli” dedi. GYÖ teklifini, Türk tarafının kullanmaya kalkabileceği boşluk ve bırakılamaz” düşüncesi ve kendilerinin “ilerici oldukları ve tepki değil hareket içinde oldukları mesajını vermek için” yaptıklarını açıkladı.

GYÖ teklifini, “Türk tarafı reddedecek, suçlama yaparak izlenim yaratma oyununu kazanırız düşüncesiyle yapmadıklarını” savunan Menelau “Kıbrıs Rum tarafı kendi tekliflerini sunduğunda, karşı tarafın (teklifini) işitmeye hazır olduğunu açıkladı. Beklentimiz, Türk tarafının teklif ettiklerimizi reddetmek yerine en azından görüşmek için olumlu cevap vermesidir” ifadelerini kullandı.

-EDEK ve AKEL’in görüşü

Aynı gazete EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, Menelau ile Ercan Havaalanı’n Türkiye’den yapılacak uçuşlarda iç hat kapsamına alınması konusunu görüştüğünü yazdı.

Habere göre Sizopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ercan teklifinin GYÖ’ler içerisinde yer almaması gerektiğini, Ukrayna meselesinin gündemde olduğu bu konjonktürde “Kıbrıs meselesinin toplumlar arası düzeyden de GYÖ’ler düzeyinden de uzaklaştırılması, meselenin uluslararası sorun zeminine oturtulması gerektiğini” öne sürdü.

Alithia ve Haravgi AKEL’in, Ercan Havaalanı’nın iç hat statüsüne konumlandırılmasını “uluslararası hukukun ihlali olduğu” görüşünü ortaya koydu ve iç hat statüsünü, KKTC’nin “Türkiye’ye entegrasyonu” yönünde bir adım olarak değerlendirdiğini yazdı.

-Neofitu: GYÖ teklifi uluslararası topluma mesaj vermek için

Yine Alithia DİSİ Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adaylarından Averof Neofitu’nun da Ercan Havaalanı’nın iç hat olarak değerlendirilmesini “entegrasyon çabası” olarak nitelediğini ancak Anastasiadis’in GYÖ teklifine tam destek verdiklerini yinelediğini yazdı, şu sözlerini aktardı:

“GYÖ’leri destekliyoruz. Uluslararası topluma, müzakere yolunu açmakla ilgilendiğimize dair mesaj vermek için Başkan ve hükümeti tarafından olumlu yönde atılan bir adım. Bu aşamada, cesur adım olsa da GYÖ’lerin tek başına Ankara’nın tavrını değiştireceğini düşünmüyorum. Erdoğan öngörülemez oldu. Yunanistan’la (sıcak temasa) girişmesi zor. Yunanistan’ı sınamak isterse muhtemelen Kıbrıs’taki hareketleri ile sınamak isteyecektir. Diğer bir deyişle sıcak olay çıkmasından endişe ediyorum.”