Anastasiadis için veda etkinlikleri düzenleniyor

On yıllık başkanlık koltuğunu, seçimi kazanan Nikos Hristodulidis'e devretmeye hazırlanan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis için bu hafta veda etkinlikleri düzenleniyor.

Anastasiadis’in Rum Yönetimi Başkanlığı makamından ayrılmasından birkaç gün önce, ülkeye katkılarından ötürü bazı dernekler ve organize gruplar tarafından onurlandırılacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Andreas İosif’in konuyla ilgili yazılı açıklamasına yer verdi.

Yapılan yazılı açıklamaya dayanarak, Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KEVE) bugün 12.30’da Anastasiadis onuruna bir öğle yemeği vereceğini ve yemek esnasında Anastasiadis’e ülke yönetiminde olduğu 10 yıl boyunca yaptığı iş birliklerinden ötürü teşekkür edileceğini yazan gazete, Anastasiadis’in yarın 12.30’da onuruna düzenlenecek yemekte ise, İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) tarafından onore edileceğini belirtti.

Anastasiadis’in bunun öncesinde, yarın öğlen 12.00’de, ABD’nin Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Julie Fisher’in güven mektubunu kabul edeceğini kaydeden gazete, Çarşamba sabahı 09.30’da ise Bakanlar Kurulunun toplanacağını haber verdi.

Habere göre, Anastasiadis bunun ardından saat 12.00’de “Beyan Edilmemiş Esirlerin Yakınları” örgütüyle bir araya gelecek. Anastasiadis örgüt tarafından onurlandırılacak. 23 Şubat Perşembe saat 11.30’da ise, Anastasiadis, "Dünya Konsoloslar Federasyonu" (FICAC) ile bir araya gelecek ve federasyon Anastasiadis’e “Altın Yıldız” takdim edecek.

Anastasiadis’in bu etkinliğin ardından öğlen 12.30’da ise, görev süresinin dolması sebebiyle, Güney Kıbrıs’ta görev yapan yabancı büyükelçiler onuruna yemek vereceğini bildiren gazete, Anastasiadis’in yemekte büyükelçilere gerek aralarındaki iş birliği, gerekse ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkılarından ötürü teşekkürlerini sunacağını ekledi.