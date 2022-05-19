Anastasiadis ile bazı Rum siyasi partileri Miçotakis'in konuşmasını yorumladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bazı Rum siyasi partiler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmayla ilgili memnuniyetlerini dile getirdikleri açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Miçotakis’in ABD Kongresindeki konuşmasının tarihi olduğunu öne süren Anastasiadis, Mçiotakis’in konuşmasında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın bölgedeki güvenlik ve işbirliği konusundaki rolüne işaret ettiğini belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili güçlü prensiplerin, ülkenin mücadelesi açısından belirleyici olduğu iddialarında bulundu.

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Aveorf Neofitu ise açıklamasında, Miçotakis’in ABD Kongresindeki konuşması esnasında siyasi liderliğe ve ABD halkına ilettiği mesajlara ilişkin büyük memnuniyetini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanının “Hellenizmin, ülkelerinin istila ve işgaliyle ilgili açık yarasından açıkça söz ettiğini” öne süren Neofitu, Miçotakis’in ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinde yaptığı gibi, ABD Kongresi huzurunda da “hiç kimsenin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda istediği gibi, iki devlet çözümünü kabul etmeyeceğini açıklığa kavuşturduğunu” öne sürdü.

EDEK partisi de açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Kongredeki açıklamasını selamlayarak, Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Demokratik Cephe (DİPA) partisi de konuyla ilgili açıklamasında, Miçotakis’in ABD Kongresindeki konuşmasının “Kıbrıs sorununu istila ve işgal problemi olarak doğru zemine oturttuğunu” iddia etti.

Gazete Rum siyasi partilerinden AKEL, DİKO, ELAM ve Çevrecilerin ise Miçotakis’in konuşmasını yorumlamadıklarına işaret etti.