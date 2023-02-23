Anastasiadis kayıp yakınları ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, “Tüm Kıbrıs Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Yakınları Derneği” ile görüştüğü bildirildi.
Habere göre Anastasiadis, bir süre sonra ayrılacağı başkanlık görevinden, kayıplar konusunun çözüldüğünü söyleyebilerek ayrılmayı dilediğini, ancak bunu yapamadığını kaydetti.
Anastasiadis, bu insani konuda bile Türk tarafının söz vermesine ve kayıpların akıbetinin belirlenebilmesi için 30’dan fazla bölgede kazı izni vereceğini söylemesine rağmen, bu sözlerini çiğnediğini öne sürdü.