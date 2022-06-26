Anastasiadis Kıbrıs’ın yangın söndürme konusunda bölgesel merkez olmasını istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, orman yangınlarının söndürülmesi alanında bölgesel bir merkez konumuna gelmek istediklerini ancak Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” tanımamasının bunun önündeki en büyük engeli teşkil ettiğini iddia etti.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC’de çıkan yangın, Rum hava araçlarının müdahalesi ve bölgesel yangın söndürme merkezi olma arzusu konusundaki açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye konuşan Anastasiadis, “yangın, deprem ve benzeri doğal afetlerle, AB’yle işbirliği içerisinde bölgesel birlik olarak mücadele edilmesi gerektiğini” belirterek “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımamasının, Kıbrıs içerisinde bile ortak müdahale gerektiren durumlarda istikrarlı bir koordinasyona imkan vermediğini” kaydetti.

Doğal afetlerin hükümetleri veya sınırları tanımadığını ve kendilerinin herkesle işbirliği yapmak istemelerine karşın Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyetini” tanımamakta ısrar ettiğini belirten Anastasiadis, Beşparmak Dağlarında çıkan yangına da değindi.

Anastasiadis, yangının ilk çıktığı andan itibaren ilgi gösterdiklerini ve iki hava aracı gönderdiklerini ifade etti.

İsrail’den hemen yardım istediklerini ve İsrail’in de buna hemen karşılık verdiğinin altını çizen Anastasiadis, bölge ülkeleriyle özellikle yangınlarla mücadele alından işbirliği yaparak bölgesel bir merkez konumuna gelmeyi arzuladıklarını da sözlerine ekledi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde ise, Türkiye’nin tutumunun, Güney Kıbrıs’ın bölgesel merkez haline gelmesinin önündeki en büyük engeli teşkil ettiğini savundu ve bu sebepten ötürü şu an için Yunanistan’ın buna en olası aday olarak öne çıktığını aktardı.

Gazete haberinde ayrıca, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, başkanlık seçimlerinde AKEL’in desteklediği aday olan Andreas Mavroyannis, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik ve diğer bazı yetkililerin yangın ve Güney Kıbrıs’ın desteği konusundaki görüşlerine de kısaca yer verdi.