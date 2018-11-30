Anastasiadis Kiprianu ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis-Kiprianu görüşmesinin, ikili arasındaki “soğuk savaş” havasını dağıtmadığını ve tutumların değişmediğini kaydederek, görüşmeden herhangi yeni bir sonuç çıkmadığını yazdı.

Gazete, Kiprianu’nun Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden de yeni bir unsur çıkmadığını ve Kiprianu’nun, Ankara’da olan bitenlerle ilgili “kartlarını kapalı tuttuğunu” belirtti.

Anastasiadis ile Kiprianu’nun olguları farklı yorumladığını ve farklı mesajlar verdiğini kaydeden gazete, yalnızca müzakerelerin yeniden başlamasına hazır oldukları noktasında birleştiklerini yazdı.

Gazete, Anastasiadis-Kiprianu görüşmesinin ana odağının, Anastasiadis’in müzakere ettiği kişilere arzu edilen çözümün ne olduğuyla ilgili söylediği şeyler ve Çavuşoğlu’nun Kiprianu ile yaptığı görüşmede söyledikleri olduğunu kaydetti.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Kiprianu’nun, Türkiye’nin Mayıs ayından önce müzakerelerin başlamasını istemediği mesajını verdiği belirtirken, Anastasiadis’in de New York görüşmesinden, Türkiye’nin niyetinin bu yönde olduğu mesajıyla döndüğünü yazdı.

Kiprianu’nun Anastasiadis’e, AKEL’in çok önemli addettiği üç noktadan bahsettiğini belirten gazete, bu noktaların; Çavuşoğlu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, “sonuna kadar giderek” bir anlaşma imzalanması konusunda talimat aldığı; dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın, Kıbrıs sorununun çözümünü imzalamak için Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a ve İngiltere Başbakanı Theresa May’e gitmeye hazır bulunduğu ve müzakerelerin sonuna kadar gidemediği şeklinde olduğunu kaydetti.

Gazete, Kiprianu’nun, Çavuşoğlu’nun garantiler ve asker konusunda Politis gazetesine verdiği röportajda söylediklerinin ötesinde herhangi bir unsur aktarmadığını dile getirdiğini belirtirken, parti kaynaklarının, Anastasiadis’in iki kesimli federasyonun ötesindeki bir çözümün araştırılması konusunda kamuoyuna söylediklerinin, Çavuşoğlu tarafından teyit edildiğinde ısrarcı olduğunu yazdı.