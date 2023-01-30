Anastasiadis, LNG terminali ve itfaiye istasyonu açtı

Vasiliko Enerji Merkezi’nde VLPG konsorsiyumu tarafından inşa edilen modern LPG terminali dün düzenlenen törenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından açıldı. Anastasiadis ayrıca Vasiliko İtfaiye İstasyonu’nun açılışını da yaptı.

Politis’in haberine göre, 4 bin metrik ton kapasiteli LPG terminali tanker, otomatik tüp doldurma sistemi ve LPG tüplerinin bakımını yapan birime de sahip.

Haberde, Vasiliko Enerji Merkezi’nin, Güney Kıbrıs’ın neredeyse bütün enerji altyapılarını bünyesinde topladığı kaydedildi.

Törende yaptığı konuşmada çalışanların, tesislerin ve bölgedeki köy sakinlerinin güvenliğinin ön planda tutulduğuna işaret eden Anastasiadis, Enerji Merkezi’nin işleyişiyle ilgili proje ve prosedürlerin belirlenen takvimler içerisinde uygulanmasını denetleme ve koordine etme yetkisiyle bakanlardan oluşan bir komite kurulduğunu belirtti. Anastasiadis, komiteye bölgedeki 9 köyün oluşturduğu koordinasyon komitesinin temsilcisinin de katıldığını söyledi.

Anastasiadis, Vasiliko Enerji Merkezi Güvenlik Koordinasyon Birimi de kurulduğunu, bu birimde itfaiye, polis, liman polisi ve liman başkanlığının yer aldığını kaydetti. Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bölgenin yol ağının geliştirileceğini, merkezin etrafına güvenlik duvarı çekileceğini, güvenli giriş için kontrollü kapılar ekleneceğini, Merkez için özel polis karakolu ve yangına karşı üniter bir güvenlik sistemi oluşturulacağını belirtti.

Gazete, yukarıda anılan projeler için, petrol ürünlerinin taşınması da dahil toplamda yaklaşık 58 milyon Euro harcanacağını kaydetti.

Alihtia'da yer alan haberde, Anastasiadis’in dün Vasiliko İtfaiye İstasyonu’nun da açılışını yaptığı belirtildi.

Haravgi ise “Açılışları da Küçük Düşürdüler” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in son dönemde katıldığı açılış törenlerindeki artışa işaret ederek, “Kurdele kesme törenleri Anastasiadis’in daimi meşguliyeti haline geldi. Öyle ki 2018’de tamamlanacağı vaat edilen Vasiliko İtfaiye İstasyonu görev süresinin dolmasına 6 gün kala açtı” vurgusu yaptı.