Anastasiadis “Sayın Stewart gerçeği tesis etmeye davet edildi. Yarına (bugün) kadar bekleyeceğiz”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Finlandiya delegasyonunun New York’taki brifinginde yaptığı konuşması Güney Kıbrıs’ta büyük tepki uyandırdı.

Stewart'ın Kıbrıs Türk medyasına yansıyan “Kıbrıs’ın kuzeyi halihazırda ekonomik ve siyasi olarak Türkiye'ye entegre olmuştur. Bu durumu değiştirmek için harekete geçmesi gereken Kıbrıslı Rum liderliğidir. Ancak sadece itiraz ediyor, kınıyor, suçluyorlar” yönündeki açıklamaların reddedilmesini isteyen Rum yönetimi, bunun için Stewart’a bugüne kadar süre tanıdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise “Öyle bir şey dediğini düşünmek istemiyorum. Sayın Stewart gerçeği tesis etmeye davet edildi. Yarına (bugün) kadar bekleyeceğiz” dedi.

Politis “Lefkoşa, Stewart ile Çatışma Rotasında… Dışişleri Bakanlığı, Stewart'ın İşgal Bölgelerinde Kendisine Atfedilen Sözleri Şahsen Yalanlamasını İstiyor” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin Stewart ile zıtlaşmayı sürdürmeyi seçtiğini yazdı.

Haberde, BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique'ın dün Rum tarafının Stewart ile ilgili "taraflı olduğu" iddialarının “yanlış ve mesnetsiz” olduğunu belirterek, “her iki tarafla da yakın ve tarafsız çalışıyoruz” yönündeki açıklamasına da yer verildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı ise Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu aracılığıyla Colin Stewart’ı Yenidüzen’in yayınını “bizzat reddetmeye” çağırdı.

Dimitriu, resmî twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘Yenidüzen, Sayın Stewart’a bizim taraf aleyhine benzeri görülmemiş ve ağır ifadeler atfediyor. Şahsından, bu yayını mesnetsiz ve yanlış diye reddetmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kathimerini ve diğer gazetelerin internet sayfalarında yer alan habere göre, dün akşam sağlık çalışanları için düzenlenen bir etkinliğe katılan Anastasiadis, Stewart’ın Kıbrıs sorunundaki durağanlıktan Rum tarafını sorumlu tutan açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

“Öyle bir şey dediğini düşünmek istemiyorum. Kendisine gerçeği tesis etme daveti yapıldı. Yarına kadar bekleyeceğiz. Öyle bir şey dediyse, en hafif tabiri ile artık BM temsilcisi değil uluslararası hukuku ihlal edenlerin temsilcisi olduğu söylenebilir.”

Haber, Alithia ve Haravgi'de “Dışişleri Bakanlığı Stewart’ı Yenidüzen’in Yayınını Reddetmeye Çağırıyor” başlıklarıyla yer aldı.