Anastasiadis: “Türkiye faaliyetlerini sonlandırması şartıyla bölgedeki enerji işbirliği ekiplerine katılabilir”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki ileri sürdükleri “hukuksuz faaliyetlerini” sonlandırması şartıyla, bölgede kurdukları enerji işbirliği ekiplerine Türkiye’nin de katılabileceğini söyledi.

Haravgi ve diğer gazeteler Anastasiadis’in dün Güney Doğu Avrupa Enerji Enstitüsü ile Financial Media Way İletişim, Yayın, Reklam ve Konferans şirketi işbirliğinde internet üzerinden düzenlenen 8’inci Enerji Konferansı’nda söylediklerini aktardı.

Habere göre, Türkiye’ye rağmen, enerji programlarını ileri götürmekte kararlı olduklarını söyleyen Anastasiadis, “egemen ve bağımsız devlet olarak enerji politikamızı kesintisiz uygulayacağız” dedi.

Tek yanlı ilan ettikleri “Münhasır Ekonomik Bölgedeki” parsellerde ruhsat verdikleri şirketler ile sürekli temas halinde olduklarını da belirten Anastasiadis, bu şirketlerin kendileri ile yaptığı sözleşmelerdeki yükümlülüklerine bağlılıklarını teyit ettiklerini ve bu çerçevede ExxonMobil ve Quatar Petroleum ile Total ve Eni’nin 2021’in ikinci yarısı için sondajlarını yeniden planladıklarını anlattı.

Dünyanın başka bölgelerindekilerin aksine kendilerinin ruhsat verdikleri bölgelerdeki araştırma programlarının iptal edilmediğini veya şirketlerin sözde Rum “MEB’i”nden gitmediğini de savunan Anastasiadis, “Afrodit doğal gaz yatağının kullanıcısı olan ve kısa süre önce Chevron tarafından satın alınan Noble Energy bu yatağı değerlendirme programına, Üretim Programı temelinde devam edeceği teyidinde bulundu” dedi.

Anastasiadis, Noble Energy’nin üretim programının, Afrodit’ten çıkarılacak gazın, Avrupa ve diğer pazarlara ihraç edilmek üzere deniz altı boru hattı ile Mısır-İdtku’daki LNG tesisine götürülmesini öngördüğünü hatırlattı.

PİLİDU “PİYASAMIZ ÇOK KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN DOĞAL GAZI BÜYÜK PİYASALARA NAKLETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Gazete aynı organizasyonda Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun da hidrokarbonlar konusunda konuştuğunu yazdı.

Habere göre, sözde Rum “MEB’inde 8 şirkete ruhsatlandırılmış 9 parsel bulunduğunu, halen yapılan 8 sondajdan 3’ünün doğal gaz keşfiyle sonuçlandığını söyleyen Pilidu, 2021’in ikinci yarısında sondajların bir sonraki aşamasına ilerleyeceklerini anlattı.

Önümüzdeki 15 yıl LNG talebinde artış beklediklerini, büyük keşifler yaptıklarını ancak kendi yerel piyasaları çok küçük olduğundan, doğal gazı Mısır’a, oradan da daha büyük piyasalara nakletmeye çalıştıklarını söyleyen Pilidu, “doğal gaz, sıfır karbon salınımına geçiş aşaması için bir araçtır” da dedi.