Anastasiadis ve siyasi partiler UNFICYP raporundan memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması raporunun BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasıkararından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KKTC’den gelen tepkileri de değerlendirdi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve güneydeki siyasi partilerin, UNFICYP’in görev süresinin bir yıl uzatıldığı rapordan memnuniyet duyduklarını açıkladıklarını yazdı.

Habere göre Anastasidis dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin kararının, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin değerlerini büyük oranda karşıladığını, bu sebepten ötürü memnuniyet duyduğunu” ifade etti.

KKTC’den karara ilişkin yapılan açıklamaları da değerlendiren Anastasiadis, “Yıllardır sadece tepki göstermekle kalmıyorlar, uluslararası hukuka karşı da hareket ediyorlar” iddiasında bulundu.

Anastasiadis açıklamasında şunları söyledi: “Doruk (anlaşmaları) düzeyinde varılan anlaşmalara, onlarca karara, AİHM’nin mahkumiyet kararlarına ve BM kararlarına karşın müzakerelerin temelinin değişmesini istedikleri göz önüne alındığında, bu davranışları beni şaşırtmıyor. Cüretlerinin sınırı yok”.

Öte yandan Alithia gazetesi, dün açıklamalarda bulunan AKEL, EDEK ve Çevreciler Hareketi’nin karardan duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

AKEL’den yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi kararının önceki karardan, UNFICYP’in görev süresinin bir yıl uzatıldığı dışında, özlü bir fark içermediği belirtilerek kararda yer alan olumlu unsurlardan birinin ise, Maraş’ta tek taraflı eylemlerin devam etmesinin Güvenlik Konseyi’nin tepkisiyle karşılaşabileceğinin dile getirilmesi olduğu ifade edildi.

AKEL ayrıca, Kıbrıs sorununun çözüm temelinin iki toplumlu, iki kesimli federasyon olduğunun vurgulanmasını da olumu unsurlardan biri olarak nitelendirdi.

Diğer partiler de benzer içerikli açıklamalarda bulundu.