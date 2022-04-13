Anastasiadis ve Tatar bu akşam ara bölgedeki etkinliğe katılacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, bu akşam Cumhubaşkanı Ersin Tatar ile toplumsal cinsiyet eşitliği konulu bir etkinliğe katılacak.

UNFICYP himayesindeki etkinlik, saat 20.00’da Lefkoşa Havaalanı bölgesinde gerçekleşecek. Etkinlik Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Dairesi Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’nın Ada’ya ziyareti vesilesiyle BM Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın himayesinde gerçekleştiriliyor.

İki toplum lideri en son 14 Aralık 2021'de Ledra Palas’ta Colin Stewart'ın ev sahipliğinde düzenlenen sosyal bir etkinlikte bir araya geldi.