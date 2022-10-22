Anastasiadis’in Brüksel gündeminde Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımları uygulamaması var

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AB Konseyi Zirve toplantısının ikinci gününde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımları uygulamaması konusunda daha bütünlüklü bir tutum sergilenmesini talep etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirve toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları görmezden gelmesi karşısında AB’nin daha etkin önlemler alması gerektiğini söylediğini yazdılar.

Habere göre, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi’nde Ukrayna konulu yapıcı bir görüşmenin henüz tamamlandığını, üçüncü ülkelere tarafından yaptırımların es geçilmesine değinme fırsatını bir kez daha bulduğunu” dile getirdi.

“Son yaptırım paketinde, yaptırımları es geçen kişilere ve Türkiye gibi ülkelere karşı Avrupa Birliği tarafından eylemlere geçilebilmesini mümkün kılan yeni bir kriterin yer almasını başardıkları” iddiasında bulunan Anastasiadis, “artık bu konunun bütünüyle halledilmesi için bir sonraki adımın atılmasının zamanının geldiğini” savundu