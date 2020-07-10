Anastasidades: "Rusya ve Çin ile olan ilişkiler olumsuz etkilenmeyecek"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Güney Kıbrıs'ın ABD’nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programına katılması konusunda duyduğu memnuniyeti ifade ederek Güney Kıbrıs’ın Rusya ve Çin ile olan ilişkilerinin olumsuz etkilenmeyeceğine dair güvence verdi.



Limasol’un Vassilikos bölgesinde inşasına başlanan doğal gaz sağlama tesisinin (LNG terminali) temel atma töreni çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anastasiades, Güney Kıbrıs'ın ABD’nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programına katılması konusuna değindi.



Anastasiades, ABD hükümetinin konu üzerindeki kararından duyduğu memnuniyeti ifade ederek bunun, Güney Kıbrıs’ın Rusya ve Çin ile olan ilişkilerini olumsuz etkilenmeyeceğine dair güvence verdi.



Rum Lider , Güney Kıbrıs’ın küçük bir ülke olarak, tüm BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerle en iyi ilişkilerde bulunmayı arzu ettiğini söyledi.



Yeşilırmak geçiş noktasının açılışıyla ilgili kuzeydeki makamlarının dayattığını iddia ettiği yeni önlemlerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile her hangi bir teması olup olmadığı yolundaki bir soruya Anastasiades, “her şey sorunsuz devam ediyor” yanıtını verdi.