Anastasides'ten iddialar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin hedefinin Kıbrıs’ın kalıcı olarak bölünmesi” olduğu iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Nomisma” (Para) isimli dergide, ağırlıklı olarak ekonomi ve reformlar konusunun yer aldığı bir makalesinin yayımlandığını belirterek, makalede Kıbrıs sorununa da değindiğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis makalesinin Kıbrıs sorununa değindiği kısmında, Kıbrıs Rum tarafı olarak 2021 yılında yaptıkları tüm girişim ve çabalarda Türkiye’nin uzlaşmaz tutumuyla karşılaştıklarını iddia etti.



Türkiye’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını gerek kara gerekse denizde ihlal eden eylemlerde bulunmaya ve kabul edilemez tezler sunmaya devam ettiğini” öne süren Anastasiadis, bu tür eylemlerin diyaloğun yeniden başlamasına katkı koymanın aksine, görüş ayrılıklarını arttırdığını iddia etti.Anastasiadis, “Türkiye’nin hedefinin Kıbrıs’ın kalıcı olarak bölünmesi ve tam kontrol altındaki bir sözde Kıbrıs Türk devletçiği yaratmaktan başka bir şey olmadığını” da öne sürdü.Anastasiadis ayrıca, BM’nin, 2017 yılında Crans Montana’daki müzakerelerin tutanaklarının yayınlanması ve Türkiye Dışişleri Bakanı’nın 13 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmayla bu tutanakları doğrulamasının, Kıbrıs sorununun dönem dönem çıkmaza girmesinin kimden kaynaklandığını da ortaya koyduğunu savundu.“İşgalin sona ermesi ve ülkenin yeniden birleşmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini” de ifade eden Anastasiadis, “ülkenin yeniden birleşmesini, işgalin güçlerinin ayrılmasını ve üçüncü ülkelerin garantörlüklerinin sona ermesini sağlayacak kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasının en büyük arzuları olduğunu” da sözlerine ekledi.