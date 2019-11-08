Angelidis: “İşbirlikleri, operasyonel düzeyde çok şey kazandırdı”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın, çok uluslu düzeyde geliştirdiği işbirliklerinden dolayı, operasyonel düzeyde çok şeyler kazanıldığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, bakanlığına bağlı bütçeyi, Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne sunarken yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Angelidis, Güney Kıbrıs’ın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun ortak tatbikatlarda sahip olduğu deneyimler ve bilgiler nedeniyle, çok uluslu düzeyde geliştirdiği işbirlikleri neticesinde operasyonel düzeyde bir çok şey kazandığını belirtti.

Angelidis, bu işbirlikleri çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın bölgede, barış ve istikrar istediği mesajını da gönderdiğini iddia etti.

Rum Savunma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın bölgede oynadığı önemli rolle alakalı olan, ortaya koyduğu stratejiden de söz eden Angelidis, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin dünya stratejisinde, coğrafik konumundan dolayı oynadığı rolün önemini vurgularken Avrupalı ortaklar tarafından da bunun kabul edildiğini söyledi.

Angelidis, Rum Meclisi Maliye Komitesi’ndeki konuşmasında, Savunma Bakanlığı’nın, RMMO Komutanlığıyla işbirliği çerçevesinde, ulusal güvenlik, savunma ve AB aracılığıyla güvenliğe odaklandığı mesajını gönderirken, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa programları ve PESCO çerçevesinde geliştirdiği faaliyetleri de analiz etti.

Rum Savunma Bakanlığının politikalarından da söz eden Angelidis, askerlik görevinden kaçma olaylarının yüzde 20 oranlarından yüzde 7 oranına indiğini, bunun da, son yıllardaki hükümet politikasının önemli bir başarısını teşkil ettiğini belirtti.

Öte yandan Politis gazetesine göre Angelidis, seferilik konusunda da bazı açıklamalarda bulundu.

Habere göre Angelidis, seferilik konusunda son dönemde, çok olumlu sonuçlar alındığını, seferilerin, daha istekli katılım gösterdiklerini belirtti.

Angelidis, seferilik görevine katılmayan kişiler için de, aralarında para cezasının da bulunduğu bazı tedbirlerin alınması konusunun incelendiğini de söyledi.