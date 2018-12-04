Angelidis ve El Sisi görüştü

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Fileleftheros gazetesi, “EDEX 2018” savunma fuarına katılmak üzere Mısır’a giden Angelidis’in, El Sisi’ye Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in iyi dileklerini ilettiğini ve Mısır’ın terörle etkin mücadelede ve Doğu Akdeniz’deki barışın, refahın ve istikrarın sağlanması yönünde yapacağı katkının önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Angelidis, Mısır ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB çerçevesinde Mısır’a destek verdiğini söyledi.

Mısır ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin bugün, her zamankinden daha ilerde olduğuna dikkati çeken Angelidis, Mısır ile tüm alanlarda işbirliğinin yapıldığına işaret etti.

Gazete, savunma fuarı kapsamında Kıbrıs Cumhuriyeti-Mısır-Yunanistan savunma bakanlarının da görüştüğünü ve üçlü işbirliğinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre görüşmede, bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğine dair konular da ele alındı.

(TAK)