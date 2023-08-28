Anna Prokopiu Kukkidi: Güney Kıbrıs müzakerelerin yeniden başlaması için bazı inisiyatifler üstlendi

Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Prokopiu Kukkidi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet’in, "Türk tarafının uzlaşmaz tutumuna rağmen Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için bazı inisiyatifler üstlendiğini" söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Prokopiu Kukkidi, tüm zorluklara rağmen adalete kavuşabilmek için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.
Prokopiu, hedefin Kıbrıs sorunu müzakerelerinin BM kararları zemininde yeniden başlaması olduğunu ve çözümün, insan hakları ile temel özgürlükleri garanti altına alacak bir çözüm olması gerektiğini ifade etti.
Habere göre Prokopiu, kayıpların akıbetinin belirlenmesiyle ilgili isteklerinin de hiçbir zaman sona ermeyeceğini söyledi.