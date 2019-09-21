Anne çocuklarına kötü muameleden tutuklandı

Limasol’da bir anne 10 ve 13 yaşlarındaki iki kızına kötü muameleden tutuklandı.

Fileleftheros gazetesine göre, Limasol’da ise 10 yaşındaki kız çocuğunun, 43 yaşındaki annelerinin kendisini ve 13 yaşındaki kız kardeşini sistemli şekilde darp ettiği ve uzun süreler evde yalnız bıraktığı suçlamasıyla, sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde polise şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre çocuklar sosyal hizmetler dairesinin geçici gözetimine verilirken anne tutuklandı, hakkında dava açıldı ve 15 bin Euro teminat karşılığında 26 Eylül’deki mahkeme gününe kadar serbest bırakıldı.