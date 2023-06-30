Annita Dimitriu AHP’nin ortak kararına Kıbrıs sorunuyla ilgili güçlü bir ifade eklenmesini kutladı

Avrupa Parlamentosu siyasi gruplarından Avrupa Halk Partisi (AHP) Kıbrıs sorunuyla ilgili ortak açıklama yaptı; DİSİ Başkanı (ve Rum Meclis Başkanı) Annita Dimitriu açıklamanın içeriğinden memnuniyet belirtti.

Fileleftheros haberi, “AHP’den Avrupalı Liderlere Kıbrıs Sorunuyla İlgili Gür Mesaj… DİSİ Başkanı Avrupa Halk Partisi’nin Güçlü İfadesini Kutladı” başlığıyla aktardı.

Habere göre ortak açıklamada, AB’nin “Türkiye’nin, Kıbrıs’ı 50 yıllık işgaline son verilmesi ve Ada’nın BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına, AB ilkeleri ve müktesebatına uygun şekilde yeniden birleştirilmesi için Türkiye’deki seçimler sonrasında ortaya çıkan siyasi dinamiği Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kaldırılması ve müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlaması çabasında daha aktif rol almak için değerlendirmesi gerektiği” ifadeleri yer aldı.

Ortak açıklamada ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu yöndeki çabaları ve özellikle AB’nin, bir temsilci atayarak müzakerelerin yeniden başlamasını kolaylaştırması da dahil daha aktif müdahil olması önerisinin kutlandı.

DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu AHP toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye ve KKTC’nin ileri götürdüğü iki devlet çözümünü tartışma konusu saymayan Avrupa’nın en büyük siyasi grubu olan AHP’nin ortak açıklamasına Kıbrıs sorunuyla ilgili güçlü bir ifade eklenmesini” kutladı.